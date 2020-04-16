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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ"

Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ"

Киев  •  УНН

 • 12682 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Харьков едет первая партия оборудования, которое Александр Ярославский закупил для центра вирусологии, создаваемого им в рамках проекта “Экополис ХТЗ”, — “Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и санитарной защиты”. Сейчас груз находится в Киеве и проходит складскую обработку. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в Telegram.

“Будущий всеукраинский центр вирусологии в Харькове на базе „Экополиса ХТЗ“ начинает приобретать материальную форму. Мы только что поговорили с Александром Ярославским, и он сказал, что сейчас в Киеве уже отгружают со склада первую партию лабораторного оборудования на 15 млн. грн. Это техника одного из ведущих американских производителей ThermoFisher Scientific, мирового лидера в области биотехнологий. Сегодня-завтра в Харьков прибудет лабораторный комплекс, который имеет одновременно и практическое (диагностическое) назначение и научное. То есть позволяет не просто устанавливать, болен ли пациент, но и получать бесценные данные для разработки дальнейшего лечения с учетом уникальных генетических особенностей как патогена, так и человека. Плюс проводить научные исследования для эффективной борьбы со всеми типами коронавирусов, а также с возбудителями других инфекционных заболеваний. Это оборудование последнего поколения, которое будет использовано с целью целенаправленной борьбы с инфекционным заболеваниями впервые в Украине. И это то ядро, вокруг которого мы создадим вирусологический центр мирового уровня — Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты. Интеллектуальное лидерство Харькова в действии!”, — написал в своем посте харьковский градоначальник.

В DCH Ярославского рассказали, что “Экспертный лабораторно-диагностический центр” завтра получит оборудование, которое позволяет эффективно работать с быстро мутирующими (имеющими высокую генетическую изменчивость) вирусами. Технология исследования всего генома коронавируса позволит делать прогнозы по новым вспышкам эпидемии и процессу ее дальнейшего распространения, а также разрабатывать лекарственные препараты направленного действия. Благодаря использованию набора высокоспецифичных универсальных праймеров для коронавируса COVID-19 в сочетании с высокоточным мастер-миксом все геномные участки амплифицируются и секвенируются менее чем за сутки. Поставщик лабораторного комплекса — компания ThermoFisher Scientific — специализируется на изготовлении научных приборов, реактивов и расходных материалов, а также программного обеспечения и услуг для здравоохранения, науки, академических лабораторий в правительственном и промышленном секторе США, в том числе для биотехнологических и фармацевтических исследований.

Как сообщалось ранее, “Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты” в деловой инновационной экосистеме Экополис ХТЗ займется исследованиями для разработки вакцин против коронавируса, а впоследствии станет ведущим украинским центром в сфере медицинских разработок и технологий. Центр вирусологии будет создан на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, являющегося промышленным якорем будущего технопарка. Команда сотрудников “Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и санитарной защиты” будет сформирована из ведущих украинских вирусологов, которым в Харькове будут обеспечены все условия для продуктивной работы.

Напомним, что “Экополис ХТЗ” — инновационная деловая экосистема на основе производственных площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ), принадлежащего Александру Ярославскому. После редевелопмента территории предприятия на свободных площадях будет сформирована многофункциональная бизнес-система, включающая различные направления и кластеры: индустриальный парк, IT-кластер, логистический, торговый, исследовательский, образовательный и медицинский кластеры. Прогнозный объем инвестиций в проект составит около 1 млрд долларов, что даст Харькову более 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

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