Ярославський: усі спірні моменти з бенефіціаром аеропорту Дніпра з мого боку зняті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Власник групи DCH Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання з чинним бенефіціаром аеровокзального терміналу в аеропорту Дніпра, який сьогодні контролюється компанією "Дніпроавіа" Ігоря Коломойського. Про це бізнесмен, який створив кілька років тому один з кращих аеропортів країни міжнародного класу в Харкові, заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає УНН.
"Я переговорив з усіма зацікавленими сторонами. Всі спірні моменти з бенефіціаром дніпровського аеропорту з мого боку зняті. А мер Дніпра був в харківському аеропорту і бачив рівень його роботи ", - сказав Ярославський.
Він додав, що залишилося завершити юридичну сторону в питанні зміни власника аеровокзального комплексу аеропорту Дніпра.
Крім того, необхідною умовою початку 3 млрд грн для її модернізації в рамках державно-приватного партнерства.
"Як тільки за цими двома пунктами буде ясність, я готовий приступати до роботи", - сказав Ярославський.
Таким чином бізнесмен підтвердив зацікавленість в модернізації аеропорту в Дніпрі - даний проект є частиною інвестиційної стратегії групи DCH.
"Регіон привабливий комерційно - прогноз пасажиропотоку оптимістичний, потреба очевидна. Дніпропетровська область давно задихається без нормального повітряного сполучення. А у DCH є все для того, щоб вирішити цю проблему. Є гроші, щоб побудувати свою частину - сучасний аеровокзальний комплекс. Є команда з унікальними знаннями та вміннями, якість роботи якої знають вже і президенти Литви і Польщі, і УЄФА, і дипломати різних країн. Хочете подивитися, які термінали ми можемо побудувати в Дніпрі? Поїдьте в Харків, все побачите ", - сказав в інтерв'ю Ярославський.
Додамо, в ході підготовки Харкова до Євро-2012 група DCH перебудувала Міжнародний аеропорт "Харків". Олександр Ярославський вклав в будівництво аеровокзального комплексу з трьох терміналів та благоустрій прилеглої території 108 млн дол. В даний час міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" знаходиться під контролем групи Приват. Термінал в приватній власності компанії "Дніпроавіа".