Ярославський: усі спірні моменти з бенефіціаром аеропорту Дніпра з мого боку зняті

КИЇВ. 19 червня. УНН. Власник групи DCH Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання з чинним бенефіціаром аеровокзального терміналу в аеропорту Дніпра, який сьогодні контролюється компанією "Дніпроавіа" Ігоря Коломойського. Про це бізнесмен, який створив кілька років тому один з кращих аеропортів країни міжнародного класу в Харкові, заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає УНН.