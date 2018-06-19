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Ярославский: все спорные моменты с бенефициаром аэропорта Днепра с моей стороны сняты

Ярославский: все спорные моменты с бенефициаром аэропорта Днепра с моей стороны сняты

Киев  •  УНН

 • 5094 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Владелец группы DCH Александр Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы с действующим бенефициаром аэровокзального терминала в аэропорту Днепра, который сегодня контролируется компанией “Днеправиа” Игоря Коломойского. Об этом бизнесмен, создавший несколько лет тому назад один из лучших аэропортов страны международного класса в Харькове, заявил в интервью “Обозревателю”, передает УНН.

“Я переговорил со всеми заинтересованными сторонами. Все спорные моменты с бенефициаром днепровского аэропорта с моей стороны сняты. А мэр Днепра был в харьковском аэропорту и видел уровень его работы”, — сказал Ярославский.

Он добавил, что осталось завершить юридическую сторону в вопросе смены владельца аэровокзального комплекса аэропорта Днепра.

Кроме того, необходимым условием начала 3 млрд грн для ее модернизации в рамках государственно-частного партнерства.

“Как только по этим двум пунктам будет ясность, я готов приступать к работе”, — сказал Ярославский.

Таким образом бизнесмен подтвердил заинтересованность в модернизации аэропорта в Днепре — данный проект является частью инвестиционной стратегии группы DCH.

“Регион привлекательный коммерчески — прогноз пассажиропотока оптимистичен, потребность очевидна. Днепропетровская область давно задыхается без нормального воздушного сообщения. А у DCH есть все для того, чтобы решить эту проблему. Есть деньги, чтобы построить свою часть — современный аэровокзальный комплекс. Есть команда с уникальными знаниями и умениями, качество работы которой знают уже и президенты Литвы и Польши, и УЕФА, и дипломаты разных стран. Хотите посмотреть, какие терминалы мы можем построить в Днепре? Поезжайте в Харьков, все увидите”, — сказал в интервью Ярославский.

Добавим, в ходе подготовки Харькова к Евро-2012 группа DCH перестроила международный аэропорт “Харьков”. Александр Ярославский вложил в строительство аэровокзального комплекса из трех терминалов и благоустройство прилегающей территории 108 млн дол. В настоящее время международный аэропорт “Днепропетровск“ находится под контролем группы Приват. Терминал в частной собственности компании “Днеправиа”.

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