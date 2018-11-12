Ярославський спростував інформацію про участь у виборах мера Харкова

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Власник і президент групи DCH, український бізнесмен Олександр Ярославський вірний своєму принципу залишатися поза політикою і не збирається брати участі в якості кандидата в прийдешніх виборчих перегонах. Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Світське життя" Каті Осадчої, відповідаючи на запитання ведучої про своє можливе висунення на пост мера Харкова, повідомляє УНН.

"Про це говорять вже не один десяток років, але я всіх заспокоюю і кажу: я свою сім'ю не проміняю ні на посаду міського голови, ні на якусь іншу ще вище", - сказав Ярославський у відповідь на питання Осадчої.

На репліку ведучої, що зараз модно балотуватися в президенти і очікується близько двох десятків кандидатів, Олександр Ярославський сказав: "Я в цьому модельному бізнесі не беру участі".

Олександр Ярославський - один з найбільш успішних і відомих українських бізнесменів, родом з Харкова. Власник і президент групи DCH, створеної більше 20 років тому і що об'єднує компанії таких секторів економіки, як фінанси, промисловість, девелопмент, транспорт і ін. Загальна сума інвестицій Ярославського тільки в економіку Харківського регіону перевищує 1 млрд дол. Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012: вклав у підготовку міста до турніру понад 300 млн дол. Президент футбольного клубу "Металіст" в 2005-2012 рр., під його керівництвом клуб багаторазово ставав призером національної першості і виступав в Лізі Європи; президент регбійного клубу "Олімп", найбільш титулованого українського регбійного клубу, базового для національної збірної. Кандидат технічних наук, почесний доктор Харківського національного університету імені Каразіна та Харківського національного університету міського господарства, меценат, системно підтримує харківські вузи.

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