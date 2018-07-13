Ярославський: ми вміємо розвивати традиції української промисловості

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У п'ятницю, 13 липня, колектив Дніпровського металургійного заводу (група DCH Олександра Ярославського) відзначив День металурга, передає УНН.

"Українська промисловість сильна своїми традиціями, умінням шанувати їх і розвивати. І в DCH ми, зі свого боку, поважаємо і підтримуємо їх. День Металурга як професійне свято колективу ДМЗ є "червоною датою" і для всієї групи компаній", - так Ярославський привітав колектив підприємства в опублікованому заводською багатотиражкою вітальному слові.

На святі ДМЗ були присутні почесні гості, серед яких був помічений мер міста Дніпро Борис Філатов.

"У нас в місті достатня кількість металургійних підприємств, і ми в професійне свято приїхали вітати саме на Дніпровський металургійний завод ... У цьому році в права власності вступив український бізнесмен Олександр Владиленович Ярославський, з яким, в тому числі в мерії, є великий проект по будівництву нового терміналу аеропорту. Бізнесмен соціально відповідальний, з яким ми давно знайомі - з 2000-х років ...", - сказав він.

Крім того міський голова акцентував увагу на важливості підходу нового інвестора до взаємин з колективом. Зокрема, мова йде про зростання заробітної плати на підприємстві.

"Я говорив сьогодні про те, що для мене дуже важливо, говорив перед трудовим колективом про те, що на підприємстві підняли на 20% заробітну плату. Це дуже важливо не тільки тому, щоб люди перестали шукати щастя на чужині і підвищилися доходи сімейного бюджету, але це дуже важливо для міста, тому що такі великі і серйозні містоутворюючі підприємства як "Петрівка", вони платять зарплату білу, платять податок на доходи фізичних осіб ... Чим вище зарплата у людей, тим вище податки, тим більше надходження в місцевий бюджет, тим в місцевому бюджеті більше грошей і, відповідно, можна виконувати програми щодо структурних змін міста, по ремонту доріг, житлового фонду. Звичайно, для нас це дуже важливо, коли є такі великі платники податків, тим більше, що піднімають заробітну плату", - заявив Борис Філатов.

Як повідомлялося раніше, в березні поточного року стало відомо про те, що група DCH Олександра Ярославського придбала ДМЗ (легендарну "Петрівку" у попереднього власника. Це підприємство є одним з провідних виробників чавуну, сталі і прокату; його продукція поставляється в 44 країни, а чисельність трудового колективу становить близько 6000 осіб. Завдяки ефективній роботі команди менеджерів DCH, співробітникам заводу вже двічі в цьому році піднімали заробітну плату. Останнє підвищення відбулося 1 липня і становило в середньому близько 20%.

Нагадаємо, що ДМЗ став не першим промисловим активом, придбаним Олександром Ярославським за кілька останніх років. Раніше він купив легендарний Харківський тракторний завод (2016 р. Харків) і рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг 2017). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила 1 млрд дол. (в т.ч. 300 млн дол. в соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.

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