Ярославский: мы умеем развивать традиции украинской промышленности

“Украинская промышленность сильна своими традициями, умением чтить их и развивать. И в DCH мы, со своей стороны, уважаем и поддерживаем их. День Металлурга как профессиональный праздник коллектива ДМЗ является „красной датой“ и для всей группы компаний”, — так Ярославский поздравил коллектив предприятия в опубликованном заводской многотиражкой приветственном слове.

На празднике ДМЗ присутствовали почетные гости, в числе которых был замечен мэр города Днепр Борис Филатов.

“У нас в городе достаточное количество металлургических предприятий, и мы в профессиональный праздник приехали поздравлять именно на Днепровский металлургический завод... В этом году в права собственности вступил украинский бизнесмен Александр Владиленович Ярославский, с которым, в том числе в мэрии, есть большой проект по строительству нового терминала аэропорта. Бизнесмен социально ответственный, с которым мы давно знакомы — с 2000-х годов...”, — сказал он.

Кроме того градоначальник акцентировал внимание на важности подхода нового инвестора к взаимоотношениям с коллективом. В частности, речь идет о росте заработной платы на предприятии.

“Я говорил сегодня о том, что для меня очень важно, говорил перед трудовым коллективом о том, что на предприятии подняли на 20% заработную плату. Это очень важно не только потому, чтобы люди перестали искать счастье на чужбине и повысились доходы семейного бюджета, но это очень важно для города, потому что такие большие и серьезные градообразующие предприятия как "Петровка", они платят зарплату белую, платят налог на доходы физических лиц... Чем выше зарплата у людей, тем выше налоги, тем больше поступления в местный бюджет, тем в местном бюджете больше денег и, соответственно, может выполнять программы по структурному изменения города, по ремонту дорог, жилищного фонда. Конечно, для нас это очень важно, когда есть такие крупные налогоплательщики, тем более, которые поднимают заработную плату”, — заявил Борис Филатов.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года стало известно о том, что группа DCH Александра Ярославского приобрела ДМЗ (легендарную “Петровку” у предыдущего собственника. Это предприятие является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката; его продукция поставляется в 44 страны, а численность трудового коллектива составляет порядка 6000 чел. Благодаря эффективной работе команды менеджеров DCH, сотрудникам завода уже дважды в этом году поднимали заработную плату. Последнее повышение состоялось 1 июля и составило в среднем около 20%.

Напомним, что ДМЗ стал не первым промышленным активом, приобретённым Александром Ярославским за несколько последних лет. Ранее он купил легендарный Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков) и рудник “Сухая Балка” (Кривой Рог, 2017). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила 1 млрд долл. (в т.ч. 300 млн долл. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012). Александр Ярославский входит в ТОП-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.