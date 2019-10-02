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Ярославський і Бондаренко проведуть спільний брифінг на тему реконструкції аеропорту Дніпра

Київ • УНН

 • 8191 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Зустріч власника і президента групи DCH Олександра Ярославського і глави Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка відбудеться 3 жовтня 2019 року в приміщенні обладміністрації. Там запланований і спільний брифінг, присвячений, як повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА, реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро", передає УНН.

Ярославський і Бондаренко проведуть спільний брифінг на тему реконструкції аеропорту Дніпра

Нагадаємо, що проект модернізації Міжнародного аеропорту "Дніпро", представлений Президенту України Володимиру Зеленському в липні поточного року, планується реалізувати за 2 роки. Необхідний обсяг бюджетного фінансування становитиме 2,9 млрд грн, необхідних для реконструкції злітно-посадкової смуги, що знаходиться у віданні держави.

Організаційна модель виконання необхідних робіт має формат приватно-державного партнерства. Готовність включитися в проект в якості приватного інвестора неодноразово публічно висловлював Олександр Ярославський, група DCH якого має в своєму активі успішний проект будівництва і розвитку Міжнародного аеропорту "Харків".

Як відомо, плачевний стан дніпровського аеропорту вже не перший рік є предметом стурбованості городян: злітно-посадкова смуга знаходиться в стані, що не дозволяє нормально функціонувати цьому інфраструктурному об'єкту. Будівля "старого" аеровокзалу використовується з 1957 р, "нового" - з 1985 р. Аеропорт не здатний приймати повітряні судна сучасних моделей з тією інтенсивністю, якої вимагають інтереси жителів і економіки великого мегаполісу. Дніпряни вже зверталися до попереднього Президента України з петицією-вимогою виділити фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту, тим самим давши старт його комплексній модернізації. Однак, незважаючи на відсутність публічних заперечень, справа так і не зрушила з мертвої точки.

Нинішній Президент України Володимир Зеленський під час свого липневого офіційного візиту в Дніпро пообіцяв городянам: "Кошти будуть, тому що розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт". Представлений у вересні Президентом новий голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Олександр Бондаренко також назвав створення сучасних повітряних воріт в Дніпрі серед головних пріоритетів у своїй діяльності: "Я дуже вдячний за кредит довіри, який ми будемо повертати області і людям якісною роботою", - сказав новий глава Дніпропетровської ОДА .

Однак згодом у внесеному Кабінетом Міністрів України до парламенту проекті Державного бюджету на 2020 р не виявилося рядка, що передбачає витрати на реконструкцію ЗПС Міжнародного аеропорту "Дніпро". Після чого народний депутат від Дніпра В'ячеслав Медяник особисто зустрівся з главою Кабміну Олексієм Гончаруком, щоб донести йому важливість проблеми. А потім в ЗМІ було оприлюднено звернення від групи "дніпровських" нардепів, до Прем'єр-міністра та голови бюджетного комітету ВР Юрія Арістова з пропозицією запланувати на 2020 р фінансування програми "Проектування і будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" в сумі 1 млрд грн.

Інвестиції Олександра Ярославського в будівництво Міжнародного аеропорту "Харків" становили близько 100 млн дол., проект став частиною програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012. Кошти були спрямовані на будівництво двох нових терміналів, реконструкцію історичної будівлі діючого терміналу, роботи з благоустрою території. Сьогодні, 2 жовтня 2019 р. Міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

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