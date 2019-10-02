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Ярославский и Бондаренко проведут совместный брифинг на тему реконструкции аэропорта Днепра

Киев • УНН

 • 8191 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Встреча владельца и президента группы DCH Александра Ярославского и главы ДнепрОГА Александра Бондаренко состоится 3 октября 2019 г. в здании обладминистрации. Здесь же запланирован совместный брифинг, посвященный, как сообщила пресс-служба ДнепрОГА, реконструкции Международного аэропорта “Днепр”, передает УНН.

Ярославский и Бондаренко проведут совместный брифинг на тему реконструкции аэропорта Днепра

Напомним, что проект модернизации Международного аэропорта “Днепр”, представленный Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле текущего года, планируется реализовать за 2 года. Необходимый объем бюджетного финансирования составит 2,9 млрд. грн., необходимых для реконструкции находящейся в ведении государства взлетно-посадочной полосы.

Организационная модель выполнения необходимых работ имеет формат частно-государственного партнерства. Готовность включиться в проект в качестве частного инвестора неоднократно публично выражал Александр Ярославский, принадлежащая которому группа DCH имеет в своем активе успешный проект строительства и развития Международного аэропорта “Харьков”.

Как известно, плачевное состояние днепровского аэропорта уже не первый год является предметом обеспокоенности горожан: взлетно-посадочная полоса находится в состоянии, не позволяющем нормально функционировать этому инфраструктурному объекту. Здание “старого” аэровокзала используется с 1957 г., “нового” — с 1985 г. Аэропорт не способен принимать воздушные суда современных моделей с той интенсивностью, которой требуют интересы жителей и экономики крупного мегаполиса. Днепряне уже обращались к предыдущему Президенту Украины с петицией-требованием выделить финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, тем самым дав старт его комплексной модернизации. Однако, несмотря на отсутствие публичных возражений, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Нынешний Президент Украины Владимир Зеленский во время своего июльского официального визита в Днепр пообещал горожанам: “Средства будут, потому что понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт”. Представленный в сентябре президентом новый глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко также назвал создание современных воздушных ворот в Днепре среди главных приоритетов в своей деятельности: “Я очень благодарен за кредит доверия, который мы будем возвращать области и людям качественной работой”, — сказал новый глава ДнепрОГА.

Однако впоследствии во внесенном Кабинетом Министров Украины в парламент проекте Государственного бюджета на 2020 г. не оказалось строки, предусматривающей расходы на реконструкцию ВПП Международного аэропорта “Днепр”. После чего народный депутат от Днепра Вячеслав Медяник лично встретился с главой Кабмина Алексеем Гончаруком, чтобы донести ему важность проблемы. А затем в СМИ было обнародовано обращение от группы “днепровских” нардепов, к премьер-министру и главе бюджетного комитета ВРУ Юрию Аристову с предложением запланировать на 2020 г. финансирование программы “Проектирование и строительство Международного аэропорта “Днепр” в сумме 1 млрд грн.

Инвестиции Александра Ярославского в строительство Международного аэропорта “Харьков” составили порядка 100 млн долл., проект стал частью программы DCH по подготовке Харькова к Евро-2012. Средства были направлены на строительство двух новых терминалов, реконструкцию исторического здания действующего терминала, работы по благоустройству территории. Сегодня, 2 октября 2019 г., Международный аэропорт “Харьков” торжественно встретил своего миллионного пассажира.

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