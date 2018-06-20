Ярослав Качинський має намір відмовитися від частини своїх повноважень - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через проблеми зі здоров’ям керівник головної польської партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський має намір покинути свою посаду та обійняти пост почесного президента політичної сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fakt.
Це має статися після парламентських виборів наступного року, незалежно від результатів голосування.
Видання підкреслює, що Качинський без сумніву продовжить керувати партією, просто скоротить свої повноваження.
За даними видання, керівництво у партії може бути передане Йоахіму Брудзінському, який в нинішньому уряді Польщі обіймає посаду глави МВС.
Як повідомляв УНН, віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс , виступаючи у Європарламенті, заявив, що Польща не виконала ключові вимоги ЄК щодо незалежності судів, а поправки до судової реформи, представлені керівною партією "Право і Справедливість", виявилися недостатніми, і реформа досі становить ризик для демократичного розподілу влади.