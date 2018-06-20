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Ярослав Качинский намерен отказаться от части своих полномочий - СМИ

Ярослав Качинский намерен отказаться от части своих полномочий - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за проблем со здоровьем руководитель главной польской партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский намерен покинуть свой пост и занять пост почетного президента политической силы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fakt.

Это должно произойти после парламентских выборов в следующем году, независимо от результатов голосования.

Издание подчеркивает, что Качинский несомненно продолжит руководить партией, просто сократит свои полномочия.

По данным издания, руководство в партии может быть передано Йоахиму Брудзинского, который в нынешнем правительстве Польши занимает должность главы МВД.

Как сообщал УНН, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая в Европарламенте, заявил, что Польша не выполнила ключевые требования ЕК о независимости судов, а поправки к судебной реформы, представленные руководящей партией "Право и Справедливость", оказались недостаточными, и реформа до сих пор составляет риск для демократического разделения власти.

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