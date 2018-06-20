Ярослав Качинский намерен отказаться от части своих полномочий - СМИ

Это должно произойти после парламентских выборов в следующем году, независимо от результатов голосования.

Издание подчеркивает, что Качинский несомненно продолжит руководить партией, просто сократит свои полномочия.

По данным издания, руководство в партии может быть передано Йоахиму Брудзинского, который в нынешнем правительстве Польши занимает должность главы МВД.

Как сообщал УНН, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая в Европарламенте, заявил, что Польша не выполнила ключевые требования ЕК о независимости судов, а поправки к судебной реформы, представленные руководящей партией "Право и Справедливость", оказались недостаточными, и реформа до сих пор составляет риск для демократического разделения власти.