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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Ярмоленко взяв участь у розгромній перемозі "Вест Хема" в Лізі Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У третьому турі групового раунду Ліги Європи "Вест Хем" атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка в Лондоні одержав впевнений виграш над бельгійським "Генком", передає УНН з посиланням на прес-центр УАФ.

Ярмоленко взяв участь у розгромній перемозі "Вест Хема" в Лізі Європи

Деталі

Наш футболіст провів на полі весь матч і допоміг команді здобути третю поспіль перемогу в турнірі. Голи оформили: Доусон, Діоп та Боуен.

Маючи дев’ять очок, “Молотобійці” лідирують у своєму квартеті Н, та випереджає усіх трьох конкурентів одразу на шість очок.

Крім того відзначимо, що у групі С італійський “Наполі” на своєму стадіоні переміг польську “Легію” Ігоря Харатіна з рахунком 3:0. Українець вийшов на поле на 77-й хвилині. Незважаючи на невдачу, із шістьма пунктами команда Харатіна залишилася на першому місці у своєму квартеті.

Що передувало цьому

Збірна втратила перемогу у грі проти Боснії і Герцеговини.

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