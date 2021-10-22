Ярмоленко взяв участь у розгромній перемозі "Вест Хема" в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У третьому турі групового раунду Ліги Європи "Вест Хем" атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка в Лондоні одержав впевнений виграш над бельгійським "Генком", передає УНН з посиланням на прес-центр УАФ.
Деталі
Наш футболіст провів на полі весь матч і допоміг команді здобути третю поспіль перемогу в турнірі. Голи оформили: Доусон, Діоп та Боуен.
Маючи дев’ять очок, “Молотобійці” лідирують у своєму квартеті Н, та випереджає усіх трьох конкурентів одразу на шість очок.
Крім того відзначимо, що у групі С італійський “Наполі” на своєму стадіоні переміг польську “Легію” Ігоря Харатіна з рахунком 3:0. Українець вийшов на поле на 77-й хвилині. Незважаючи на невдачу, із шістьма пунктами команда Харатіна залишилася на першому місці у своєму квартеті.
Що передувало цьому
Збірна втратила перемогу у грі проти Боснії і Герцеговини.