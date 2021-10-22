Ярмоленко принял участие в разгромной победе "Вест Хэма" в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В третьем туре группового раунда Лиги Европы "Вест Хэм" атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в Лондоне получил уверен выигрыш над бельгийским "Генк", передает УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.
Детали
Наш футболист провел на поле весь матч и помог команде одержать третью подряд победу в турнире. Голы оформили: Доусон, Диоп и Боуэн.
Имея девять очков, “Молотобойцы” лидируют в своем квартете Н, и опережает всех трех конкурентов сразу на шесть очков.
Кроме того отметим, что в группе С итальянский “Наполи” на своем стадионе победил польскую “Легию” Игоря Харатин со счетом 3:0. Украинец вышел на поле на 77-й минуте. Несмотря на неудачу, с шестью пунктами команда Харатин осталась на первом месте в своем квартете.
Что предшествовало этому
Сборная потеряла победу в игре против Боснии и Герцеговины.