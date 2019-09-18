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Ярмоленко взяв участь у нічийному матчі “Вест Хему” в АПЛ

Ярмоленко взяв участь у нічийному матчі “Вест Хему” в АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У заключному поєдинку п'ятого туру Англійської Прем’єр-ліги "Астон Вілла" приймала на власному полі "Вест Хем" вінгера збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Наш співвітчизник утретє поспіль з’явився у стартовому складі "Молотобійців" і відіграв до 62-ї хвилини, та був замінений на Форналса. Сама зустріч не порадувала голами 42 тисячі уболівальників на стадіоні – 0:0.

Відзначимо, в активі колективу Ярмоленка вісім очок, а "Вест Хем" посідає восьму сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Також додамо, Ярмоленко провів чотири поєдинку у нинішньому сезоні та забив один м'яч

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