Ярмоленко взяв участь у нічийному матчі “Вест Хему” в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У заключному поєдинку п'ятого туру Англійської Прем’єр-ліги "Астон Вілла" приймала на власному полі "Вест Хем" вінгера збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Наш співвітчизник утретє поспіль з’явився у стартовому складі "Молотобійців" і відіграв до 62-ї хвилини, та був замінений на Форналса. Сама зустріч не порадувала голами 42 тисячі уболівальників на стадіоні – 0:0.
Відзначимо, в активі колективу Ярмоленка вісім очок, а "Вест Хем" посідає восьму сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Також додамо, Ярмоленко провів чотири поєдинку у нинішньому сезоні та забив один м'яч
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