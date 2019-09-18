Ярмоленко принял участие в ничейном матче "Вест Хэма" в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В заключительном поединке пятого тура Английской Премьер-лиги "Астон Вилла" принимала на своем поле "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Наш соотечественник в третий раз подряд появился в стартовом составе “Молотобойцев” и сыграл в 62-й минуты, и был заменен на Форналса. Сама встреча не порадовала голами 42 тысяч болельщиков на стадионе — 0:0.
Отметим, в активе коллектива Ярмоленко восемь очков, а “Вест Хэм” занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Также добавим, Ярмоленко провел четыре поединка в нынешнем сезоне и забил один мяч
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