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Пеллегріні: Ярмоленко має великий вплив на половині поля суперника

Пеллегріні: Ярмоленко має великий вплив на половині поля суперника

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Головний наставник "Вест Хема" Мануель Пеллегріні виразив впевненість у майбутньому прогресі українського легіонера лондонського клубу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "молотобійців".

“Ярмоленко відрізняється від Лансіні. Можливо, з точки зору його ігрової форми він знаходиться на крок позаду від Мануеля, тому що той зіграв останні вісім або дев’ять ігор в минулому сезоні, а Андрій стартував всього кілька тижнів тому. Я впевнений, що Ярмоленко, так само як і Лансіні, чим більше матчів зіграє поспіль, тим швидше він буде покращувати свої показники, тому що він технічний гравець, який має великий вплив на половині поля суперника”, — зізнався чілійський наставник.

Відзначимо, що Ярмоленко у нинішньому сезоні відіграв дві гри за “молотобійців” та відзначився одним голом.

Українські Національні Новини

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