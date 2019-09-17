Пеллегріні: Ярмоленко має великий вплив на половині поля суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Головний наставник "Вест Хема" Мануель Пеллегріні виразив впевненість у майбутньому прогресі українського легіонера лондонського клубу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "молотобійців".
“Ярмоленко відрізняється від Лансіні. Можливо, з точки зору його ігрової форми він знаходиться на крок позаду від Мануеля, тому що той зіграв останні вісім або дев’ять ігор в минулому сезоні, а Андрій стартував всього кілька тижнів тому. Я впевнений, що Ярмоленко, так само як і Лансіні, чим більше матчів зіграє поспіль, тим швидше він буде покращувати свої показники, тому що він технічний гравець, який має великий вплив на половині поля суперника”, — зізнався чілійський наставник.
Відзначимо, що Ярмоленко у нинішньому сезоні відіграв дві гри за “молотобійців” та відзначився одним голом.