Пеллегрини: Ярмоленко имеет большое влияние на половине поля соперника

“Ярмоленко отличается от Лансини. Возможно, с точки зрения его игровой формы он находится на шаг позади Мануэля, потому что тот сыграл последние восемь или девять игр в прошлом сезоне, а Андрей стартовал всего несколько недель назад. Я уверен, что Ярмоленко, так же как и Лансини, чем больше матчей сыграет подряд, тем быстрее он будет улучшать свои показатели, потому что он техничный игрок, который имеет большое влияние на половине поля соперника”, — признался чилийский наставник.

Отметим, что Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл две игры за “молотобойцев” и отметился одним голом.