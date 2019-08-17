Ярмоленко провів перший поєдинок в новому сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Лондонський "Вест Хем" Андрія Ярмоленка провів виїзний поєдинок проти "Брайтона" в другому турі Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє кореспондент УНН.
В середині другого тайму команди обмінялися забитими м'ячами. За "молотобійців" відзначився Чічаріто, який реалізував вихід з воротарем після передачі Лансіні, а рахунок зрівняв новачок "Брайтона", колишній партнер Руслана Маліновського по "Генку" Леандро Троссард. Бельгійцю вдався результативний дальній постріл у контратаці – 1:1.
Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 77-й хвилині матчу замість іспанця Форналса., але до кінця зустрічі рахунок не змінився, і, таким чином, "молотобійці" здобули перше очко в сезоні.
Додамо, у наступному турі Ярмоленко з партнерами зіграють на виїзді з "Уотфордом", який поступився в паралельній грі "Евертону" (0:1).