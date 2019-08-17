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6 марта, 19:19 • 127057 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137238 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126006 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 127944 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130103 просмотра

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Ярмоленко провел первый поединок в новом сезоне АПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Лондонский "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко провел выездной поединок против "Брайтона" во втором туре Английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.

В середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами. За “молотобойцев” отличился Чичарито, который реализовал выход с вратарем после передачи Лансини, а счет сравнял новичок “Брайтона”, бывший партнер Руслана Малиновского по “Генке” Леандро Троссард. Бельгийцу удался результативный дальний выстрел в контратаке — 1:1.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 77-й минуте матча вместо испанца Форналса., Но до конца встречи счет не изменился, и, таким образом, “молотобойцы” получили первое очко в сезоне.

Добавим, в следующем туре Ярмоленко с партнерами сыграют на выезде с “Уотфордом”, который уступил в параллельной игре “Эвертону” (0:1).

Украинские Национальные Новости

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