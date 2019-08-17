Ярмоленко провел первый поединок в новом сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Лондонский "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко провел выездной поединок против "Брайтона" во втором туре Английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНН.
В середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами. За “молотобойцев” отличился Чичарито, который реализовал выход с вратарем после передачи Лансини, а счет сравнял новичок “Брайтона”, бывший партнер Руслана Малиновского по “Генке” Леандро Троссард. Бельгийцу удался результативный дальний выстрел в контратаке — 1:1.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 77-й минуте матча вместо испанца Форналса., Но до конца встречи счет не изменился, и, таким образом, “молотобойцы” получили первое очко в сезоне.
Добавим, в следующем туре Ярмоленко с партнерами сыграют на выезде с “Уотфордом”, который уступил в параллельной игре “Эвертону” (0:1).