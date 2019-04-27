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Ярмоленко провів перше тренування з м'ячем після операції

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко наближається до повернення у великий футбол, повідомляє УНН.

Футболіст за допомогою власної сторінки в Instagram опублікував відео на якому він розпочав тренування з м'ячем.

"Радий нарешті зустрітися з тобою знову", - написав Ярмоленко, додавши до слів зображення футбольного м'яча.

Відзначимо, що Ярмоленко отримав травму ахілла минулої осені та був прооперований.

Нагадаємо, що наставник нинішнього клубу українця "Вест Хема" Мануель Пеллегріні розраховує на Ярмоленка вже в наступному сезоні.

Українські Національні Новини

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