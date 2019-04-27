Ярмоленко провел первую тренировку с мячом после операции

Футболист с помощью собственной страницы в Instagram опубликовал видео на котором он начал тренировки с мячом.



"Рад наконец встретиться с тобой снова", - написал Ярмоленко, добавив к словам изображение футбольного мяча.



Отметим, что Ярмоленко получил травму ахилла прошлой осенью и был прооперирован.



Напомним, что наставник нынешнего клуба Украинский "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассчитывает на Ярмоленко уже в следующем сезоне.