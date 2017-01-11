Ярмарок проектів громадського бюджету організували в Києві

Сьогодні, 11 січня, в Київській міській раді проходить ярмарок громадських проектів. Більше 120 авторів поданих ініціатив зареєструвалися до участі в заході, аби публічно продемонструвати свій проект та відповісти на запитання громадськості.

Мета проекту — дати можливість авторам у стінах мерії розповісти про свої ідеї, прорекламувати свій проект, показати людям для чого він, як він може бути корисний для міста. Таким чином, автори проектів мають шанс зібрати підтримку, і отримати фінансування на реалізацію своєї ідеї. Ініціатива київської міської влади дозволяє жителям вперше в історії міста самостійно приймати рішення щодо освоєння бюджетних коштів, а саме – 50 мільйонів гривень, та реалізувати ініціативи, спрямовані на покращення благоустрою столиці.

Кияни мають можливість проголосувати за 321 проект. Віддавати голоси за кращі ініціативи, які втілюватимуть у столиці цьогоріч можна до 29 січня. Станом на сьогодні вже проголосували майже 10 тисяч осіб. На ярмарку спеціально організували окрему зону, де пояснюють всю процедуру голосування.

Жителям Києва дозволили голосувати не за 1 чи 2 проекти, не за категоріями, а одразу за 5 вподобаних ініціатив. Голосування лише електронне, паперове відсутнє. Проголосувати можна з ПК чи мобільного телефону за допомогою картки киянина, BankID, або використовуючи електронний цифровий підпис. Підтримати обрані проекти можна також і в Центрі надання адмінпослуг.

Також у рамках ярмарку для авторів проектів організували майстер-клас як популяризувати свою ідею, аби вона набрала максимальну кількість голосів. Основна рекомендація — просувати проект у соціальних мережах.

Ще один аналогічний ярмарок мають організувати найближчим часом, аби всі автори змогли презентувати свої проекти.