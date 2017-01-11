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Ярмарку проектов общественного бюджета организовали в Киеве

Ярмарку проектов общественного бюджета организовали в Киеве

Киев • УНН

 • 12279 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Киевсовете организовали ярмарку проектов общественного бюджета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Сегодня, 11 января, в Киевском городском совете проходит ярмарка общественных проектов. Более 120 авторов представленных инициатив зарегистрировались для участия в мероприятии, чтобы публично продемонстрировать свой проект и ответить на вопросы общественности.

Цель проекта - дать возможность авторам в стенах мэрии рассказать о своих идеях, прорекламировать свой проект, показать людям для чего он, как он может быть полезен для города. Таким образом, авторы проектов имеют шанс собрать поддержку, и получить финансирование на реализацию своей идеи. Инициатива киевской городской власти позволяет жителям впервые в истории города самостоятельно принимать решения по освоению бюджетных средств, а именно - 50 млн. гривен, и реализовать инициативы, направленные на улучшение благоустройства столицы.

Киевляне имеют возможность проголосовать за 321 проект. Отдавать голоса за лучшие инициативы, которые будут воплощать в столице в этом году можно до 29 января. На сегодняшний день уже проголосовали почти 10 тыс. человек. На ярмарке специально организовали отдельную зону, где объясняют всю процедуру голосования.

Жителям Киева разрешили голосовать не за 1 или 2 проекты, по категориям, а сразу за 5 понравившихся инициатив. Голосование только электронное, бумажное отсутствует. Проголосовать можно с ПК или мобильного телефона с помощью карточки киевлянина, BankID, или используя электронную цифровую подпись. Поддержать выбранные проекты можно и в Центре предоставления админуслуг.

Также в рамках ярмарки для авторов проектов организовали мастер-класс как популяризировать свою идею, чтобы она набрала максимальное количество голосов. Основная рекомендация - продвигать проект в социальных сетях.

Еще одну аналогичную ярмарку должны организовать в ближайшее время, чтобы все авторы смогли представить свои проекты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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