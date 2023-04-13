Ярмаркову площу в Одесі підтопило через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Через негоду в Одесі підтоплена Ярмаркова площа, повідомила Одеська міськрада, пише УНН.
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"Зафіксовані підтоплення на Ярмарковій площі та вулиці Мечникова. Наразі роботи з усунення підтоплень тривають", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, сьогодні вночі на чергуванні вулицями міста перебували 8 бригад КП "Міські дороги" та 54 комунальники - у місцях можливих підтоплень.
Зранку на вулиці міста вийшло 40 одиниць техніки та 376 робітників для підтримання належного санітарного стану доріг та вулиць міста.
Довідково
Ярмаркова площа, або Ярмарковий ринок - одна із найстаріших ринкових площ Одеси, розташована в історичному районі Пересип на перетині вулиць Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, 7-ї Пересипської, Балтської і Миколаївської доріг.
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