Ярмарочную площадь в Одессе подтопило из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за непогоды в Одессе подтоплена Ярмарочная площадь, сообщил Одесский горсовет, пишет УНН.
Цитата
"Зафиксированы подтопления на Ярмарочной площади и улице Мечникова. Сейчас работы по устранению подтоплений продолжаются", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, сегодня ночью на дежурстве по улицам города находились 8 бригад КП "Городские дороги" и 54 коммунальщика - в местах возможных подтоплений.
Утром на улицы города вышло 40 единиц техники и 376 рабочих для поддержания надлежащего санитарного состояния дорог и улиц города.
Справочно
Ярмарочная площадь, или Ярмарочный рынок - одна из старейших рыночных площадей Одессы, расположенная в историческом районе Пересыпь на пересечении улиц Черноморского казачества, Атамана Головатого, 7-й Пересыпской, Балтской и Николаевской дорог.
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