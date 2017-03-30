Ярмарки змінять рух деяких київських автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В суботу, 1 квітня 2017 року, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків в роботу автобусів маршрутів №61,73 та тролейбусів маршруту № 37 вносяться зміни. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
Рух транспорту організовується наступним чином:
- на вул. Лісківській на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської рух автобусів маршруту № 61 буде організовано по трасі: від зал. пл. “Троєщина” до вул. Радунської за діючою трасою, далі: вул. Милославська (без заїзду на вул. Лисківську);
- на просп. Оболонському на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вул. Милославської буде організовано по трасі: Ст.м. Героїв Дніпра – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі за діючою трасою;
- на вул. Марини Цвєтаєвої на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського 1 квітня 2017 року рух тролейбусів маршруту № 37А буде організовано по маршруту № 37.
Як повідомляв УНН, через ремонт шляхопроводу змінить рух деякий столичний транспорт.