Ярмарки изменят движение некоторых киевских автобусов

Движение транспорта организуется следующим образом:

- на ул. Лесковской на участке от ул. Милославской до ул. Радунской движение автобусов маршрута № 61 будет организовано по трассе: от зал. пл. "Троещина" до ул. Радунской по действующей трассе, далее: ул. Милославская (без заезда на ул. Лисковская)

- на ул. Оболонском на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: ст.м. Героев Днепра - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе;

- на ул. Марины Цветаевой на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского 1 апреля 2017 движение троллейбусов маршрута № 37А будет организовано по маршруту № 37.

Как сообщал УНН, из-за ремонта путепровода изменит движение некоторое столичный транспорт.