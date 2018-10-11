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Японський індекс Nikkei впав на 3% слідом за Dow Jones

Японський індекс Nikkei впав на 3% слідом за Dow Jones

Київ • УНН

 • 9705 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі в четвер відкрилися потужним падінням слідом за США, де фінансові ринки також продемонстрували різке зниження. Ключовий індекс Nikkei на відкритті обвалився більш, ніж на 3%, свідчать дані торгів, інформує УНН із посиланням на ТАРС. 

Як раніше інформував УНН, індекс Dow Jones у середу знизився на 831,83 пункту (3,15%) за підсумками сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі підвищення прибутковості державних облігацій США. На момент завершення сесії індекс Dow Jones встановився на позначці 25598,74 пункту. Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, знизився на 94,66 пункту (3,29%) і виявився на позначці 2785,68 пункту. Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 315,97 пункту (4,08%), до 7422,05 пункту.

Дане падіння Dow Jones стало найбільшим із лютого. Тоді індекс знизився на тисяча сто сімдесят п’ять пунктів (4,6%), до 24346 пунктів. За оцінками агентства Associated Press, цей індекс ніколи до цього не втрачав відразу так багато пунктів. При цьому в процентному обчисленні мали місце не менш серйозні падіння, в останній раз до цього Dow Jones знижувався на 4,6% в серпні 2011 року, що дорівнювало тоді 520 пунктам, так як індекс становив близько 11000 пунктів.

На тлі зниження індексів відбулося і зміцнення курсу японської національної валюти, що невигідно місцевим великим компаніям, які орієнтуються на зовнішні ринки. Так, з відкриття валютних торгів курс долара ослаб на 1% і вийшов на позначку в 112,17-112,18 єни за долар.

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