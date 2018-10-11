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Японский индекс Nikkei рухнул на 3% вслед за американским Dow Jones

Японский индекс Nikkei рухнул на 3% вслед за американским Dow Jones

Киев  •  УНН

 • 9703 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в четверг открылись мощным падением вслед за США, где финансовые рынки также продемонстрировали резкое снижение. Ключевой индекс Nikkei на открытии обвалился более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как ранее информировал УНН, индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта (3,15%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25598,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

Данное падение Dow Jones стало самым с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. При этом в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения, в последний раз до этого Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.

На фоне снижения индексов произошло и укрепление курса японской национальной валюты невыгодно местным крупным компаниям, которые ориентируются на внешние рынки. Так, с открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 1% и вышел на отметку в 112,17-112,18 иены за доллар.

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