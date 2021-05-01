Японію сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 сколихнув Японію на північному сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на національне метеорологічне агентство.
Деталі
Біля узбережжя острова Хонсю стався землетрус магнітудою 6,6 з осередком на глибині 60 км.
Епіцентр землетрусу розташований біля префектури Міягі. Підземні поштовхи відчувалися біля Фукусіми, Ібаракі, Івате, Токіо, Сайтами, Тібу.
Нагадаємо
В Японії дев'ять людей постраждали в результаті землетрусу в префектурі Міягі.