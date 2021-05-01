Японию потрясло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 потрясло Японию на северо-востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальное метеорологическое агентство.
Детали
У побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,6 с очагом на глубине 60 км.
Эпицентр землетрясения находился у префектуры Мияги. Подземные толчки ощущались у Фукусимы, Ибараки, Ивате, Токио, сайтами, Тибу.
Напомним
В Японии девять человек пострадали в результате землетрясения в префектуре Мияги.