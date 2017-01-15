Японія запустила найменшу в світі ракету-носій

Запуск відбувся в 08.33 за місцевим часом (02.33 мск) з Космічного центру Утиномура в японській префектурі Кагосіма. Через 7,5 хвилини комунікаційний супутник вийшов на заплановану орбіту на висоті 200 кілометрів над Землею.

Спочатку запуск ракети-носія SS-520-4 був запланований на 11 січня, але був скасований через несприятливі погодні умови.

SS-520-4 — найменша в світі ракета, здатна вивести на орбіту штучний супутник. Її висота складає всього 9,5 метри, діаметр 50 сантиметрів, вага — 2,6 тонни. Це набагато менше використовуваних зараз літальних апаратів: висота ракети Н2А 50 метрів, а запущеної в кінці минулого року мініатюрної “Епсилон” — 25 метрів. Розміри супутника, який повинен буде вести спостереження за земною поверхнею, також невеликі — вага 3 кілограми, параметри 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметри.