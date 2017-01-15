Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 для вывода спутника на орбиту, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Запуск состоялся в 08.33 по местному времени (02.33 мск) из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима. Через 7,5 минут коммуникационный спутник вышел на запланированную орбиту на высоте 200 километров над Землей.
Первоначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.
SS-520-4 - самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес - 2,6 тонны. Это гораздо меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" - 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики - вес 3 килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметра.