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Актуальное
Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

Киев • УНН

 • 9842 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 для вывода спутника на орбиту, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Запуск состоялся в 08.33 по местному времени (02.33 мск) из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима. Через 7,5 минут коммуникационный спутник вышел на запланированную орбиту на высоте 200 километров над Землей.
Первоначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

SS-520-4 - самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес - 2,6 тонны. Это гораздо меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" - 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики - вес 3 килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметра.

 

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