Японія запустила метеорологічний супутник і експериментальний низькоорбітальний апарат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Важка ракета H-2A з двома супутниками стартувала в суботу з космодрому Танегасіма в південно-західній японській префектурі Кагосіма. Трансляцію старту в прямому ефірі вело Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), інформує УНН.
Перший супутник під назвою “Сікісаі” призначений для спостереження за природними процесами на Землі та в атмосфері навколо неї. Зокрема, з його допомогою вчені зможуть отримувати дані про циркуляцію води у Світовому океані та кліматичні зміни. Цей апарат доповнить за своїми функціями інший супутник “Сідзуку”, який був запущений у 2012 році та використовується для вивчення крижаного покриву, рослинності, а також хмар. “Сікісаі” буде знаходитися на орбіті на відстані 798 кілометрів від Землі, а термін його служби складе не менше п’яти років.
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Ще один апарат, який запустила JAXA — “Цубаме” — є експериментальним супутником спостереження. Його особливість полягає в роботі на наднизькій орбіті від 268 до 180 кілометрів. Супутник досить компактний і важить близько 400 кілограм. Крім того, він сконструйований таким чином, щоб долати опір повітря.
“Цубаме” оснащений іоновим двигуном з великим запасом палива та системою моніторингу за атомарним киснем. Саме його вивчення стане головним завданням апарату протягом найближчих двох років. В JAXA сподіваються, що таким чином вони зможуть поліпшити технологію виробництва низькоорбітальних супутників, які обходяться значно дешевше звичайних.
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Найбільш складним завданням під час нинішнього запуску стане послідовне відділення двох супутників на різній висоті. За планом, приблизно через 16 хвилин після старту H-2A досягне позначки в 793 км над Землею, де від неї відокремиться “Сікісаі”. Потім траєкторія польоту ракети буде скоригована в бік Землі, а двигун другого ступеня почне працювати в якості гальма для плавного спуску. Коли вона досягне висоти 480 км, відбудеться відділення другого апарату “Цубаме”.
Як раніше інформувало УНН, компанія SpaceX запустила в п'ятницю ракету-носій Falcon 9 з десятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT. Старт був здійснений з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія).