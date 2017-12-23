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Япония запустила метеорологический спутник и экспериментальный низкоорбитальный аппарат

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Тяжелая ракета H-2A с двумя спутниками стартовала в субботу с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Трансляцию старта в прямом эфире вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), информирует УНН.

Япония запустила метеорологический спутник и экспериментальный низкоорбитальный аппарат

Первый спутник под названием “Сикисаи” предназначен для наблюдения за природными процессами на Земле и в атмосфере вокруг нее. В частности, с его помощью ученые смогут получать данные о циркуляции воды в Мировом океане и климатические изменения. Этот аппарат дополнит по своим функциям другой спутник “Сидзуку”, который был запущен в 2012 году и используется для изучения ледяного покрова, растительности, а также облаков. “Сикисаи” будет находиться на орбите на расстоянии 798 километров от Земли, а срок его службы составит не менее пяти лет.

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Еще один аппарат, который запустила JAXA — “Цубамэ” — является экспериментальным спутником наблюдения. Его особенность заключается в работе на сверхнизкой орбите от 268 до 180 километров. Спутник довольно компактный и весит около 400 килограмм. Кроме того, он сконструирован таким образом, чтобы преодолевать сопротивление воздуха.

“Цубамэ” оснащен ионовым двигателем с большим запасом топлива и системой мониторинга атомарного кислорода. Именно его изучения станут главной задачей аппарата в течение ближайших двух лет. В JAXA надеются, что таким образом они смогут улучшить технологию производства низкоорбитальных спутников, которые обходятся значительно дешевле обычных.

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Наиболее сложной задачей в ходе нынешнего запуска станет последовательное отделение двух спутников на разной высоте. По плану, примерно через 16 минут после старта H-2A достигнет отметки в 793 км над Землей, где от нее отделится “Сикисаи”. Затем траектория полета ракеты будет скорректирована в сторону Земли, а двигатель второй ступени начнет работать в качестве тормоза для плавного спуска. Когда она достигнет высоты 480 км, состоится отделения второго аппарата “Цубамэ”.

Как ранее информировало УНН, компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

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