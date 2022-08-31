Японія запускає масове виробництво ракет більшої дальності для протидії Китаю та росії

Цитата

«Китай продовжує загрожувати застосуванням сили для односторонньої зміни статус-кво та поглиблює свій союз із росією», — йдеться в повідомленні міністерства оборони.

Деталі

Тривога з приводу регіональних амбіцій Китаю посилилася цього місяця після того, як він запустив п'ять балістичних ракет за 160 км від Японії на знак демонстрації сили після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Міністерство також згадало Північну Корею як загрозу Японії.

Японія почне масове виробництва крилатих ракет наземного базування, версії зі збільшеною дальністю ракети Type 12, розробленої Mitsubishi Heavy Industries, що вже використовується, для ураження кораблів, а також нових високошвидкісних балістичних ракет, здатних вражати наземні цілі.

Міністерство оборони також шукає гроші на розробку інших снарядів, включаючи гіперзвукові боєголовки.

Японія вже замовила ракети повітряного базування, у тому числі Joint Strike Missile (JSM) виробництва норвезької Kongsberg та Joint Air-to-Surface Stand-Off Missile (JASSM) корпорації Lockheed Martin з дальністю польоту до 1000 км.

Однак, на відміну від корабельних або наземних пускових установок, кількість пускових установок, які вона може запустити, обмежена тим, скільки літаків вона може підняти у повітря, щоб запустити їх.

Контекст

Пацифістська конституція Японії обмежує можливості її збройних сил, відомих як Сили самооборони. Але деякі представники правлячої партії, у тому числі колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе, стверджували, що Японія розглядає можливість створення ракетних систем, які б дозволили їй попереджувально вражати ворожі ракети, розглядаючи це як оборонний крок.

Вторгнення росії в Україну, невдоволення Китаю Тайванем та ядерна зброя Північної Кореї викликали тривогу в Японії та допомогли заручитися громадською підтримкою на збільшення видатків оборонного бюджету.

Додамо

Правляча Ліберально-демократична партія у своєму передвиборчому маніфесті до верхньої палати у липні пообіцяла подвоїти витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту протягом п'яти років.

Це зробило б Японію третьою у світі за величиною військових витрат після головного союзника Сполучених Штатів та сусіднього Китаю.

На додаток до збільшення запасів ракет та інших боєприпасів, японські військові хочуть розвивати свій кіберзахист, засоби електромагнітної війни та присутність у космосі.