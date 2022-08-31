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Япония запускает массовое производство ракет большей дальности для противодействия Китаю и россии

Киев • УНН

 • 225948 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Япония разработает и начнет массово производить крылатую ракету и высокоскоростную баллистическую ракету, стремясь получить возможность поражать более отдаленные цели в рамках военной экспансии, направленной на противодействие угрозам Китая и россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Япония запускает массовое производство ракет большей дальности для противодействия Китаю и россии

Цитата

«Китай продолжает угрожать применением силы для одностороннего изменения статус-кво и углубляет свой союз с россией», — говорится в сообщении министерства обороны.

Детали

Тревога по поводу региональных амбиций Китая усилилась в этом месяце после того, как он запустил пять баллистических ракет в 160 км от Японии на знак демонстрации силы после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Министерство также упомянуло Северную Корею как угрозу Японии.

Япония начнет массовое производство крылатых ракет наземного базирования, версии с увеличенной дальностью ракеты Type 12, разработанной уже используемой Mitsubishi Heavy Industries для поражения кораблей, а также новых высокоскоростных баллистических ракет, способных поражать наземные цели.

Министерство обороны также ищет деньги на разработку других снарядов, включая гиперзвуковые боеголовки.

Япония уже заказала ракеты воздушного базирования, в том числе Joint Strike Missile (JSM) производства норвежской Kongsberg и Joint Air-to-Surface Stand-Off Missile (JASSM) корпорации Lockheed Martin с дальностью полета до 1000 км.

Однако, в отличие от корабельных или наземных пусковых установок, количество пусковых установок, которые она может запустить, ограничено тем, сколько самолетов она может поднять в воздух, чтобы запустить их.

Контекст

Пацифистская конституция Японии ограничивает возможности ее вооруженных сил, известных как Силы самообороны. Но некоторые представители правящей партии, в том числе бывший премьер-министр Синдзо Абэ, утверждали, что Япония рассматривает возможность создания ракетных систем, которые позволили бы ей предупредительно поражать вражеские ракеты, рассматривая это как оборонительный шаг.

Вторжение россии в Украину, недовольство Китая Тайванем и ядерное оружие Северной Кореи вызвали тревогу в Японии и помогли заручиться общественной поддержкой на увеличение расходов оборонного бюджета.

Добавим

Правящая Либерально-демократическая партия в своем предвыборном манифесте в верхнюю палату в июле пообещала удвоить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта в течение пяти лет.

Это сделало бы Японию третьей в мире по величине военных расходов после главного союзника Соединенных Штатов и соседнего Китая.

В дополнение к увеличению запасов ракет и других боеприпасов японские военные хотят развивать свою киберзащиту, средства электромагнитной войны и присутствие в космосе.

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