Японія розкритикувала дії військових кораблів Китаю та росії біля спірних островів

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Міністерство оборони Японії заявило, що китайський фрегат проплив у "прилеглій зоні", розташованій недалеко від територіальних вод Японії навколо островів Сенкаку, на які Пекін також претендує і називає Дяоюйдао.

За повідомленням міністерства, присутність китайського військового корабля була підтверджена приблизно через 40 хвилин після того, як російський фрегат увійшов до вод більш ніж на годину.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейдзі Кіхара заявив, що Японія подала протест, висловивши "глибоке занепокоєння" Пекіну у зв'язку з інцидентом.

"Острова Сенкаку історично та згідно з міжнародним правом є невід'ємною частиною території Японії. Уряд вирішуватиме це питання спокійно, але твердо, щоб захистити японську землю, територіальні води та повітряний простір", - сказав Кіхара.

Кіхара зазначив, що вторгнення китайського військового корабля стало четвертою подібною подією з червня 2016 року.

У Пекіні виправдали введення фрегату та розкритикував протест Токіо. Представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що острови є територією Китаю.

"Дії китайських судів у прилеглих водах законні і виправдані, - заявив він на черговій пресконференції. - Японія не має права робити такі безвідповідальні зауваження".

Додамо

Японія розглядає дедалі більш наполегливу військову активність Китаю у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях як загрозу регіональній стабільності. Токіо особливо чутливо реагує до дій Китаю поблизу спірних островів.