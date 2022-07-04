Япония раскритиковала действия военных кораблей Китая и россии у спорных островов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Япония выразила протест Пекину после того, как в понедельник заметила китайские и российские военные корабли недалеко от своих территориальных вод вокруг спорных островов в Восточно-китайском море. Об этом сообщает Japan Times, передает УНН.
Детали
Министерство обороны Японии заявило, что китайский фрегат проплыл в "прилегающей зоне", расположенной недалеко от территориальных вод Японии вокруг островов Сэнкаку, на которые Пекин также претендует и называет Дяоюйдао.
По сообщению министерства, присутствие китайского военного корабля было подтверждено примерно через 40 минут после того, как российский фрегат вошел в воды более чем на час.
Заместитель главного секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что Япония подала протест, выразив "глубокую обеспокоенность" Пекину в связи с инцидентом.
"Острова Сэнкаку исторически и согласно международному праву являются неотъемлемой частью территории Японии. Правительство будет решать этот вопрос спокойно, но твердо, чтобы защитить японскую землю, территориальные воды и воздушное пространство", - сказал Кихара.
Кихара отметил, что вторжение китайского военного корабля стало четвертым подобным событием с июня 2016 года.
В Пекине оправдали введение фрегата и раскритиковал протест Токио. Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что острова являются территорией Китая.
"Действия китайских судов в близлежащих водах законны и оправданы, – заявил он на очередной пресс-конференции. – Япония не имеет права делать такие безответственные замечания".
Добавим
Япония рассматривает все более упорную военную активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях как угрозу региональной стабильности. Токио особенно чувствительно реагирует на действия Китая вблизи спорных островов.