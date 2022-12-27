Японія розгорне підрозділ протиракетної оборони неподалік Тайваню

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Розміщення ракетних військ є частиною плану розширення Сухопутних сил самооборони на острові, що входить до префектури Окінава, для посилення оборони південно-західних островів Японії, пише Jiji News з посиланням на офіційного представника міністерства Такеші Аокі.

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Раніше цього місяця Японія оприлюднила найбільше з часів Другої світової війни нарощування збройних сил із планом на 320 мільярдів доларів, який передбачає закупівлю ракет, здатних завдати удару по Китаю.