Японія розгорне підрозділ протиракетної оборони неподалік Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство оборони Японії розгорне підрозділ протиракетної оборони класу "земля-повітря" на острові Йонагуні, найзахіднішому острові країни, неподалік Тайваню, повідомляє Jiji News, інформує УНН.
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Розміщення ракетних військ є частиною плану розширення Сухопутних сил самооборони на острові, що входить до префектури Окінава, для посилення оборони південно-західних островів Японії, пише Jiji News з посиланням на офіційного представника міністерства Такеші Аокі.
Додамо
Раніше цього місяця Японія оприлюднила найбільше з часів Другої світової війни нарощування збройних сил із планом на 320 мільярдів доларів, який передбачає закупівлю ракет, здатних завдати удару по Китаю.