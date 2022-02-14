Японія розглядає послаблення прикордонного контролю COVID на тлі критики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Японія розглядає можливість пом’якшення свого суворого прикордонного контролю на тлі зростаючої критики щодо заходів, які заборонили в’їзд для більшості іноземних громадян, включаючи студентів і бізнес-мандрівників, завдають шкоди економіці країни та міжнародному авторитету. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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«Я планую розглянути можливість пом’якшення прикордонного контролю», – сказав журналістам у суботу прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда.
Кісіда не надав термінів чи інших подробиць і сказав, що прийме рішення на основі наукової оцінки варіанту омікрон, рівня зараження в Японії та за її межами та карантинних заходів в інших країнах.
Наразі більшість території Японії перебуває під обмеженнями, пов’язаними з вірусами, але зараження не показало жодних ознак уповільнення. По всій країні Японія повідомила про майже 100 000 нових випадків за останні 24 години, у тому числі про 18 660 у Токіо.
Планується, що чинні прикордонні заходи будуть діяти до кінця лютого.
Японія стала однією з найскладніших країн світу для доступу. Критики порівнюють її із замкненою країною, або «сакоку», політикою ксенофобських воєначальників, які правили Японією в 17-19 століттях.
Нинішні прикордонні правила допускають лише громадян Японії та постійних іноземців, і викликали обурення іноземних студентів і вчених, які стверджують, що ці заходи є несправедливими, ненауковими та змушують талановитих відвідувачів їхати в інші країни. Сотні тисяч з них постраждали, і критики стверджують, що правила також шкодять національним інтересам Японії.
Нагадаємо
Японія закликає своїх громадян в Україні негайно залишити країну.