Япония рассматривает ослабление пограничного контроля COVID на фоне критики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Япония рассматривает возможность смягчения своего строгого пограничного контроля на фоне растущей критики в отношении мер, которые запретили въезд для большинства иностранных граждан, включая студентов и бизнес-путешественников, нанося ущерб экономике страны и международному авторитету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
"Я планирую рассмотреть возможность смягчения пограничного контроля", - сказал журналистам в субботу премьер-министр страны Фумио Кисида.
Кисида не предоставил сроков или иных подробностей и сказал, что примет решение на основе научной оценки варианта омикрон, уровня заражения в Японии и за ее пределами и карантинных мер в других странах.
В настоящее время большинство территории Японии находится под ограничениями, связанными с вирусами, но заражение не показало никаких признаков замедления. По всей стране Япония сообщила о почти 100 000 новых случаев за последние 24 часа, в том числе о 18 660 в Токио.
Планируется, что действующие пограничные меры будут действовать до конца февраля.
Япония стала одной из самых сложных стран мира для доступа. Критики сравнивают ее с замкнутой страной, или "сакоку", политикой ксенофобских военачальников, которые правили Японией в 17-19 веках.
Нынешние пограничные правила допускают только граждан Японии и постоянных иностранцев, и вызвали возмущение иностранных студентов и ученых, которые утверждают, что эти меры являются несправедливыми, ненаучными и заставляют талантливых посетителей ехать в другие страны. Сотни тысяч из них пострадали, и критики утверждают, что правила также вредят национальным интересам Японии.
Напомним
Япония призывает своих граждан в Украине немедленно покинуть страну.