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Японія провела успішний запуск ракети з новітнім розвідувальним супутником

Японія провела успішний запуск ракети з новітнім розвідувальним супутником

Київ • УНН

 • 14719 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) у вівторок успішно запустило важку ракету-носій H2A з новітнім урядовим розвідувальним супутником Optical 6. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію запуску JAXA.

Запуск був здійснений з космодрому Танегасіма (префектура Кагосіма) о 13:34 за місцевим часом (06:34 за київським часом). Ніяких позаштатних ситуацій під час пуску ракети зафіксовано не було. Спочатку ракета із супутником мала бути запущена ще 24 лютого, однак пуск двічі відкладався через погані погодні умови.

За даними розробника супутника компанії Mitsubishi Electric Corporation, Optical 6 являє собою третє покоління японських розвідувальних супутників. Однак будь-яка детальна інформація про нього відсутня, оскільки робота супутника буде пов’язана з національною безпекою — зокрема, передбачається, що він буде займатися збором розвідувальних даних, пов’язаних з діяльністю КНДР. У той же час планується його використання і під час ліквідацій наслідків можливих стихійних лих.

Японія витрачає в рік до 60 мільярдів ієн (близько 500 мільйонів доларів) на створення і розробку супутників-шпигунів. Приводом служать ракетні випробування КНДР. Зараз на орбіті знаходяться також два діючих оптичних розвідувальні супутники “Когаку-3” і “Когаку-4” і три діючих радарних супутника. Оптичні супутники ведуть зйомку Землі, в тому числі військових об’єктів, вдень, а радарні стежать за земною поверхнею вночі або в умовах поганої видимості.

Нагадаємо, японська ракета діаметром всього 52 см сьогодні здійснила успішний старт з космічного центру Утіноура в префектурі Кагосіма. Її мета — вивести на земну орбіту експериментальний супутник вагою всього 3 кг і розміром з коробку для взуття.

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