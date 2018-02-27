Япония провела успешный запуск ракеты с новейшим разведывательным спутником

Запуск был осуществлен с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима) в 13:34 по местному времени (6:34 по киевскому времени). Никаких внештатных ситуаций во время пуска ракеты зафиксировано не было. Сначала ракета со спутником должна была быть запущена еще 24 февраля, однако пуск дважды откладывался из-за плохих погодных условий.

По данным разработчика спутника компании Mitsubishi Electric Corporation, Optical 6 представляет собой третье поколение японских разведывательных спутников. Однако любая подробная информация о нем отсутствует, поскольку работа спутника будет связана с национальной безопасностью — в частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведывательных данных, связанных с деятельностью КНДР. В то же время планируется его использование и во время ликвидаций последствий возможных стихийных бедствий.

Япония тратит в год до 60 млрд иен (около 500 млн. долларов) на создание и разработку спутников-шпионов. Поводом служат ракетные испытания КНДР. Сейчас на орбите находятся также два действующих оптических разведывательные спутника “Когаку-3” и “Когаку-4” и три действующих радарных спутника. Оптические спутники ведут съемку Земли, в том числе военных объектов, днем, а радарные следят за земной поверхностью ночью или в условиях плохой видимости.

Напомним, японская ракета диаметром всего 52 см сегодня осуществила успешный старт из космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Ее цель — вывести на земную орбиту экспериментальный спутник весом всего 3 кг и размером с коробку для обуви.