Японія продовжила надзвичайний стан до 20 червня

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Наказ про надзвичайний стан чинний у префектурах Токіо, Осака, Кіото, Хіого, Айті, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма та Хіросіма. Надзвичайні заходи також будуть продовжені до тих пір у п’яти префектурах — Сайтама, Чіба, Канагава, Гіфу та Міе — але термін дії закінчується 13 червня, як було спочатку заплановано в Гунмі, Ісікаві та Кумамото.

Третя та тривала надзвичайна ситуація в Японії була оголошена в кінці квітня, але з тих пір тричі подовжувалась і тричі розширювалася після того, як початкові зусилля не дали сильних результатів.

Теперішній порядок охоплює 10 префектур, де ресторани, бари та інші заклади харчування просять закрити до 20:00 і повністю припинити подавати алкоголь.

Нагадаємо

Японські лікарі просять скасувати Олімпіаду в Токіо, адже уе може стати поштовхом до чергової катастрофи влітку на фоні пандемії коронавірусу. Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз, попри власний дефіцит вакцин, в останні місяці відправив приблизно 100 млн доз вакцини до Японії, як “знак підтримки” для проведення Олімпійських ігор.

Наразі в Японії зафіксували 738,045 випадків коронавірусу, 12,819 осіб померли.