Японія пообіцяла виділити 1 млрд доларів на допомогу сусіднім із Україною країнам у прийомі біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Японія надасть 1 мільярд доларів, щоб допомогти сусіднім із Україною країнам прийняти біженців, заявив у четвер міністр фінансів Японії, інформує УНН з посиланням на телекомпанію NHK.
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"Окрім підтвердження результатів нашої фінансової допомоги Україні на цей час, ми також хотіли б обговорити, як зміцнити нашу співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами та допомогти сусіднім з Україною країнам, у тому числі у прийнятті українських біженців", - заявив міністр фінансів Японії Судзукі Сунічі.
Судзукі виступав на зустрічі міністра фінансів США та голови Центрального банку G7 у Ніїґаті.
"Я хотів би досягти конкретних результатів і представити їх на саміті в Хіросімі", - сказав Судзукі.
Додамо
Цього року Японія прийме саміт G7 у Хіросмі, який стартує 19 травня.