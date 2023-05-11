Япония пообещала выделить 1 млрд долларов на помощь соседним с Украиной странам в приеме беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Япония предоставит 1 миллиард долларов, чтобы помочь соседним с Украиной странам принять беженцев, заявил в четверг министр финансов Японии, информирует УНН со ссылкой на телекомпанию NHK.
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"Помимо подтверждения результатов нашей финансовой помощи Украине на данный момент, мы также хотели бы обсудить, как укрепить наше сотрудничество с международными финансовыми институтами и помочь соседним с Украиной странам, в том числе в принятии украинских беженцев", - заявил министр финансов Японии Судзуки Суничи.
Судзуки выступал на встрече министра финансов США и главы Центрального банка G7 в Ниигате.
"Я хотел бы достичь конкретных результатов и представить их на саммите в Хиросиме", - сказал Судзуки.
Добавим
В этом году Япония примет саммит G7 в Хиросиме, который стартует 19 мая.