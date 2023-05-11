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Япония пообещала выделить 1 млрд долларов на помощь соседним с Украиной странам в приеме беженцев

Киев • УНН

 • 788617 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Япония предоставит 1 миллиард долларов, чтобы помочь соседним с Украиной странам принять беженцев, заявил в четверг министр финансов Японии, информирует УНН со ссылкой на телекомпанию NHK.

Цитата

"Помимо подтверждения результатов нашей финансовой помощи Украине на данный момент, мы также хотели бы обсудить, как укрепить наше сотрудничество с международными финансовыми институтами и помочь соседним с Украиной странам, в том числе в принятии украинских беженцев", - заявил министр финансов Японии Судзуки Суничи.

Судзуки выступал на встрече министра финансов США и главы Центрального банка G7 в Ниигате.

"Я хотел бы достичь конкретных результатов и представить их на саммите в Хиросиме", - сказал Судзуки.

Добавим

В этом году Япония примет саммит G7 в Хиросиме, который стартует 19 мая. 

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