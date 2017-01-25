Японія підняла винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ

Літаки РФ підлетіли до материкової частини країни з півночі і пролетіли над Японським морем. Про це сказано в повідомленні Міноборони Японії від середи, 25 січня. На сайті відомства опублікована карта з маршрутом польоту російських бомбардувальників і їх фото. Два з них попрямували на південь до острова Окінава, облетіли навколо території країни, після чого повернулися в Росію ввечері того ж дня.

У свою чергу, на сайті оборонного відомства Росії вказано, що повітряний простір Японії РФ не порушувала.