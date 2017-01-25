Япония подняла истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем. Об этом говорится в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января. На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. Два из них направились на юг к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.

В свою очередь, на сайте оборонного ведомства России указано, что воздушное пространство Японии РФ не нарушала.