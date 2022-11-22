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Японія передасть Україні генератори та сонячні лампи

Японія передасть Україні генератори та сонячні лампи

Київ • УНН

 • 756077 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Японія передасть Україні пакет допомоги на понад 2,5 млн доларів, в який увійдуть генератори та лампи на сонячних батареях. Про це йдеться в офіційній заяві міністерства закордонних справ країни, передає УНН.

Деталі

“22 листопада уряд Японії ухвалив рішення про грантову допомогу у розмірі приблизно 2,57 млн доларів США для допомоги у підготовці до зими електроенергетичного сектору України (...) з наданням генераторів та сонячних ліхтарів”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, Японія реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

“Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення під час зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення”, – додали в МЗС Японії.

Нагадаємо

Глава МЗС Дмитро Кулеба 11 листопада анонсував участь японських спеціалістів у розмінуванні українських територій.

Зазначимо, що у жовтні уряд Японії у відповідь на анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України запровадив додаткові санкції щодо рф. Вони стосуються понад 80 громадян та 9 організацій країни-агресора. 

Українські Національні Новини

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