Японія передасть Україні генератори та сонячні лампи

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“22 листопада уряд Японії ухвалив рішення про грантову допомогу у розмірі приблизно 2,57 млн доларів США для допомоги у підготовці до зими електроенергетичного сектору України (...) з наданням генераторів та сонячних ліхтарів”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, Японія реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

“Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення під час зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення”, – додали в МЗС Японії.

Нагадаємо

Глава МЗС Дмитро Кулеба 11 листопада анонсував участь японських спеціалістів у розмінуванні українських територій.

Зазначимо, що у жовтні уряд Японії у відповідь на анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України запровадив додаткові санкції щодо рф. Вони стосуються понад 80 громадян та 9 організацій країни-агресора.