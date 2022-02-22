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Японія організувала чартерний рейс, щоб вивезти своїх громадян з України

Японія організувала чартерний рейс, щоб вивезти своїх громадян з України

Київ • УНН

 • 112518 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Японія організувала чартерний рейс для евакуації японських експатріантів з України через ескалацію конфлікту України з Росією, повідомляє УНН з посиланням на Asashi News.

Деталі

Станом на 19 лютого в Україні залишається приблизно 120 японців, зазначив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. Він повідомив, що літаки для евакуації прилетять із сусідніх країн.

Цитата

“Для нас дуже важливо, щоб японці, які хочуть залишити Україну, могли швидко знайти притулок у безпечнішому місці”, - сказав Мацуно.

Головний секретар додав, що події в Україні впливають на міжнародне співтовариство і мають наслідки для країн Азії.

За словами Мацуно, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда візьме участь у засіданні лідерів групи G7 щодо ескалації конфлікту в Україні, яке відбудеться 24 лютого, у четвер.

Раніше

Уряд Японії закликав своїх громадян евакуюватися з України 11 лютого на тлі загрози нового вторгнення Росії. Також міністерство підвищило попередження щодо подорожей в Україну до найвищого рівня небезпеки.

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