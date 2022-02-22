Японія організувала чартерний рейс, щоб вивезти своїх громадян з України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Японія організувала чартерний рейс для евакуації японських експатріантів з України через ескалацію конфлікту України з Росією, повідомляє УНН з посиланням на Asashi News.
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Станом на 19 лютого в Україні залишається приблизно 120 японців, зазначив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. Він повідомив, що літаки для евакуації прилетять із сусідніх країн.
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“Для нас дуже важливо, щоб японці, які хочуть залишити Україну, могли швидко знайти притулок у безпечнішому місці”, - сказав Мацуно.
Головний секретар додав, що події в Україні впливають на міжнародне співтовариство і мають наслідки для країн Азії.
За словами Мацуно, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда візьме участь у засіданні лідерів групи G7 щодо ескалації конфлікту в Україні, яке відбудеться 24 лютого, у четвер.
Раніше
Уряд Японії закликав своїх громадян евакуюватися з України 11 лютого на тлі загрози нового вторгнення Росії. Також міністерство підвищило попередження щодо подорожей в Україну до найвищого рівня небезпеки.